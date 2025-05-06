Канатная дорога на «Розе Хутор» превратится в инсталляцию в честь Дня Победы
Одна из ключевых канатных дорог горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи «Олимпия» превратилась в мини-экспозицию городов-героев в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кабинки украшены праздничной инсталляцией в честь городов, которые внесли особый вклад в Победу, сообщает на официальном сайте курорта.
Кабинки также соотнесены с городами воинской и трудовой славы. Эта канатка ведет к горной Олимпийской деревне, которая станет местом празднования Дня Победы. К празднику 9 мая курорт разработал специальную программу мероприятий, которая уже стартовала.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вторая инсталляция обустроена в этнопарке «Моя Россия» «Розы Хутор». Она сформирована из полученных писем и фотографий с благодарностью ветеранам Великой Отечественной войны.
В День Победы все желающие смогут угоститься традиционной солдатской кашей, спеть песни военных лет, присоединиться к тематическим экскурсиям. Среди прочего, будет показан фильм о Битве за Кавказ. Со 2 мая гостей курорта поздравляют с праздником знаменитые артисты.
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