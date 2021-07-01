Источник: Мишустин поручил привить от коронавируса федеральных чиновников
1 июля 202119:51
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил сотрудникам федеральных органов исполнительной власти сделать прививку от коронавируса, а при необходимости пройти ревакцинацию. Об этом сообщил близкий к правительству источник.
Отмечается, что поручение главы кабмина «предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников», в том числе, прямо на рабочих местах.
Сроки проведения вакцинации и желательное количество вакцинированных не уточнялись.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru