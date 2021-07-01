Ревакцинация военных началась в армии РФ. Видео
Ревакцинация военнослужащих от коронавируса стартовала с 1 июля в армии, информирует министерство обороны России. Решение принято совместно главой оборонного ведомства Сергеем Шойгу и оперативным штабом по предупреждению заноса и распространения новой инфекции в вооружённых силах.
Повторному привитию подлежат военнослужащие всех категорий, которые уже прошли полный двухэтапный курс вакцинации до конца прошлого года. Ревакцинация также показана членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу и военным пенсионерам.
Как подчеркнули в Минобороны, массовая прививочная кампания среди российских военнослужащих уже привела к формированию коллективного иммунитета в армии к коронавирусу.
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