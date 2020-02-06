МФО заявили об отсутствии утечек данных заемщиков

Председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев в эфире НСН подчеркнул, что ни у одной из перечисленных компаний утечек не было – данные слил кто-то извне.

«Мы знали об этом ещё до публикации, потому что, само собой, к нам обратились по этому вопросу. Все эти компании вчера перепроверили периметры информационной безопасности. Утечек у них не обнаружено. Учитывая, что затронута не одна, а несколько компаний, а клиенты микрофинансовых организаций обращаются сразу в несколько компаний, можно предположить, что источник находится вовне. Там [в базе – прим. НСН] указаны и те, кто обращался и получил займы, и те, кто обращался, но не получил займы. Это означает, что данные идут оттуда, откуда люди обращаются за займами и кредитами. Чтобы выяснить, что это за компания, мы вчера обратились в соответствующие органы», - прокомментировал ситуацию Мехтиев.

Как утверждается в материале РБК со ссылкой на выводы компании «Займер», «Займер» источником утечки могла оказаться база данных компаний-партнеров, которые собирают онлайн-заявки на кредиты и продают их МФО.

По мнению Мехтиева, при подобных утечках данных главный вопрос заключается в том, на каком уровне находится противодействие мошенничеству.

«Даже если данные украдены, это не значит, что завтра по ним кто-то получит займ или кредит. Попытки будут – для этого данные и покупаются. Но так как информация о продаже подобной базы есть, то первой реакцией тех, кто упомянут в этих информационных сообщениях, будет заключаться в более плотной проверке любых входящих данных. Волноваться нужно любым компаниям и любым физическим лицам», - считает он.

Мехтиев также напомнил, что два раза в год через портал госуслуг можно бесплатно проверить свою кредитную историю и выяснить, кто обращался к ней, не получив согласия. Даже если никто не взял кредит или займ, на такие запросы без разрешения нужно жаловаться в Банк России, добавил он.

