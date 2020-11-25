Добровинский будет представлять интересы Рогозина в суде
Юрист Александр Добровинский заявил РИА Новости, что будет представлять интересы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который подал в Останкинский суд Москвы иск к СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Суд рассмотрит исковое заявление Рогозина на 15 декабря. Ответчиками стали ООО "Неоход-медиа", ООО "Премьермедиаинвест" и АО "ИД "Аргументы недели". Речь идет о статьях на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Все они основаны на публикации "Новых Известий" от 1 октября 2018 года.
Глава Роскосмоса просит удалить статьи, а также компенсировать моральный вред по 100 тысяч рублей с каждого издания. В Роскосмосе заявили, что Рогозин подал иск как физическое лицо, поэтому госкорпорация не имеет к этому отношения.
Ранее Добровинский был адвокатом семьи Сергея Захарова, который погиб после пьяного ДТП, устроенного актером Михаилом Ефремовым. Он активно давал комментарии прессе, в результате Добровинского лишили статуса адвоката на два года за нарушение профессиональной этики.
Как заявлял в эфире НСН также лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, любой юрист может продолжать деятельность по доверенности.
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