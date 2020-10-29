Не Ефремова дело? Добровинский и Пашаев перестали быть адвокатами

Александр Добровинский, один из наиболее известных и дорогостоящих адвокатов страны, лишен адвокатского статуса – такое решение вынесла Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы. Согласно этому решению, Добровинский, защищавший интересы потерпевшей стороны в суде по делу актера Михаила Ефремова, не будет допущен к квалификационному экзамену ранее, чем через два года. Как сообщалось ранее, Адвокатская палата возбудила против Добровинского два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний по делу Ефремова.

Сам Александр Добровинский удивлен и возмущен и собирается обжаловать решение в суде. «Решение квалификационной комиссии не признало в моих действиях дисциплинарного проступка. И лишь выдвинуло новое обвинение в нарушении этических норм, вредящих адвокатуре без какой-либо конкретизации», - заявил он РБК, заверив, что будет бороться за восстановление статуса на законных основаниях.

Соперника Добровинского по громкому делу Ефремова, теперь уже бывшего защитника актера Эльмана Пашаева, адвокатского статуса лишили еще в середине сентября из-за дисциплинарных проступков. Сам Пашаев на пресс-конференции в НСН заявил, что лишение его адвокатского статуса стало результатом договоренности со следственными органами. Ему якобы было сказано, что если он уйдет из адвокатуры на один год, его не посадят. По словам Пашаева, он согласился, «чтобы отстали от семьи».