Источник: Аэропорт Стамбула будет закрыт до 11 утра 26 января

Аэропорт Стамбула продлил закрытие до 11 утра 26 января из-за снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что аэропорт будет принимать приоритетные рейсы и рейсы, ранее отправленные на запасные аэродромы.

Снегопад в Стамбуле начался 21 января. По данным АТОР, в аэропорте Стамбула застряли полторы тысячи россиян.

Ранее аэропорт Краснодара закрыли из-за ливневого снегопада, так как это негативным образом влияет на коэффициент сцепления на взлётной полосе.

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ТЕГИ:ТурцияСтамбул
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