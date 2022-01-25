Источник: Аэропорт Стамбула будет закрыт до 11 утра 26 января

Аэропорт Стамбула продлил закрытие до 11 утра 26 января из-за снегопада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что аэропорт будет принимать приоритетные рейсы и рейсы, ранее отправленные на запасные аэродромы.

Снегопад в Стамбуле начался 21 января. По данным АТОР, в аэропорте Стамбула застряли полторы тысячи россиян.

Ранее аэропорт Краснодара закрыли из-за ливневого снегопада, так как это негативным образом влияет на коэффициент сцепления на взлётной полосе.



