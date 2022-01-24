Аэропорт Краснодара закрыт из-за снегопада

Аэропорт Краснодара закрыли из-за ливневого снегопада и удовлетворительного состояния взлетной полосы, сообщает «РЕН ТВ».

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Это негативным образом влияет на коэффициент сцепления на взлётной полосе. По этой причине воздушная гавань прекратила приём и выпуск воздушных судов.

Рейс лоукостера «Победа» отправили на запасной аэродром в Анапу.

Напомним, 13 января аэропорт Краснодара также не принимал и не отправлял самолеты из-за сильного снегопада.

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ФОТО: РИА Новости /Виталий Тимкив
ТЕГИ:АвиацияАэропортСнегКраснодар
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