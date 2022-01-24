Аэропорт Краснодара закрыт из-за снегопада

Это негативным образом влияет на коэффициент сцепления на взлётной полосе. По этой причине воздушная гавань прекратила приём и выпуск воздушных судов.

Рейс лоукостера «Победа» отправили на запасной аэродром в Анапу.

Напомним, 13 января аэропорт Краснодара также не принимал и не отправлял самолеты из-за сильного снегопада.

