Из-за снегопада 1,5 тысячи россиян застряли в стамбульском аэропорту

Ломидзе рассказала, что из-за снегопада в аэропорту Стамбула было отменено более 700 рейсов. Она отметила, что нагрузка по авиаперевозке пассажиров сейчас также распределена между вторым аэропортом, расположенным в азиатской части города - Сабиха Гекчена.

Отмечается, что инцидент уже удалось урегулировать. Аэропорт Стамбула восстановил свою работу.