Из-за снегопада 1,5 тысячи россиян застряли в стамбульском аэропорту
Из-за снегопада в аэропорте Стамбула застряли полторы тысячи россиян. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
По ее словам, их нельзя было вывести для размещения в гостиницах, так как в городе из-за непогоды были заблокированы дороги. По некоторым данным, часть туристов, которая должна была покинуть Стамбул 24 и 25 января, просто не поехала в аэропорт, продлив резервацию в отелях.
Ломидзе рассказала, что из-за снегопада в аэропорту Стамбула было отменено более 700 рейсов. Она отметила, что нагрузка по авиаперевозке пассажиров сейчас также распределена между вторым аэропортом, расположенным в азиатской части города - Сабиха Гекчена.
Отмечается, что инцидент уже удалось урегулировать. Аэропорт Стамбула восстановил свою работу.
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