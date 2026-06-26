СМИ: Король Великобритании Карл III отказался жить в Букингемском дворце

В настоящее время в Букингемском дворце идёт масштабная реставрация. Она должна завершиться в марте 2027 года, однако король Карл III и королева Камилла продолжат жить в расположенном неподалеку дворце Кларенс-хаус. Он и станет главной королевской резиденцией в Лондоне.

Отмечается, что монарху 77 лет, а его супруге 78 лет. Они не хотят менять свой образ жизни и тратить силы на переезд из Кларенс-хаус вместе со всем своим двором.

Что касается Букингемского дворца, который был официальной резиденцией британских монархов с 1837 года, то он останется «административной штаб-квартирой» двора. Карл II продолжит проводить здесь различные мероприятия — банкеты, приёмы и аудиенции.

Ранее президент США Дональд Трамп перед встречей с королём Карлом III заявил, что всегда мечтал жить в Букингемском дворце, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

