СМИ: Кабмин поддержал законопроект о праве регионов на усыпление бездомных собак

Проект разработали депутаты фракций «Единая Россия» и «Новые люди». Документ даст губернаторам и заксобраниям возможность принимать свои законы, определяющие судьбу безнадзорных собак (в том числе их усыпление) с учетом мнения местных жителей, пишет Газета.ру.

«Принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов ... неблагоприятную обстановку, связанную с обращением с животными без владельцев ... предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан», — отмечается в отзыве кабмина.

Авторы законопроекта считают, что у субъектов должны появиться более широкие права для защиты населения, и на фоне участившихся случаев нападения собак в регионах «необходимо вести речь о такой мере, как усыпление».

По мнению президента организации «Русская гильдия кинологов» Николая Захарова, общефедеральную проблему нападения бездомных животных не следует перекладывать на региональный уровень.

«В России сегодня нет научной методики по определению агрессивности, поэтому возникает вопрос: по каким критериям регионами будут приниматься решения?» — указал эксперт.

