СМИ: Кабмин поддержал законопроект о праве регионов на усыпление бездомных собак
Правительство России поддержало законопроект, который предлагает наделить регионы правом самостоятельно устанавливать порядок обращения с бездомными животными, Госдума может принять документ 16 мая. Об этом пишут Известия.
Проект разработали депутаты фракций «Единая Россия» и «Новые люди». Документ даст губернаторам и заксобраниям возможность принимать свои законы, определяющие судьбу безнадзорных собак (в том числе их усыпление) с учетом мнения местных жителей, пишет Газета.ру.
«Принимая во внимание сложившуюся в ряде субъектов ... неблагоприятную обстановку, связанную с обращением с животными без владельцев ... предлагаемые изменения представляются обоснованными и обеспечивающими безопасность и законные интересы граждан», — отмечается в отзыве кабмина.
Авторы законопроекта считают, что у субъектов должны появиться более широкие права для защиты населения, и на фоне участившихся случаев нападения собак в регионах «необходимо вести речь о такой мере, как усыпление».
По мнению президента организации «Русская гильдия кинологов» Николая Захарова, общефедеральную проблему нападения бездомных животных не следует перекладывать на региональный уровень.
«В России сегодня нет научной методики по определению агрессивности, поэтому возникает вопрос: по каким критериям регионами будут приниматься решения?» — указал эксперт.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 458 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+4 917 / сут.
- СМИ: Кабмин поддержал законопроект о праве регионов на усыпление бездомных собак
- ВСУ обстреляли поселок Ленинский в Белгородской области
- В Крыму предложили отменить решение о передаче полуострова УССР
- Парковки в Москве будут бесплатными 1, 8 и 9 мая
- Экс-министр безопасности ДНР предупредил, что контрнаступление ВСУ может быть опасно для России
- В Волгоградской области разбился вертолет
- Маск отреагировал на статью о наступлении ВСУ
- Аналитик: Запад должен пересмотреть подход к России и принять ее в европейскую семью
- «Росэнергоатом»: Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году
- СМИ: танки «Армата» начали применять в зоне спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru