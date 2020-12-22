Исследователи определили среднее время поиска работы в России
Среднее время поиска работы в России в сентябре 2020 года составило 6,5 месяца. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования аналитической службы FinExpertiza.
Из 4,78 миллиона безработных в России 27,4% ищут работу от трех до шести месяцев. Эта категория безработных потеряла работу с началом карантина в апреле или позднее. Еще 23,8% безработных россиян ищут работу от одного до трех месяцев. Самой малочисленной стала группа «застойных безработных», которые остаются в этой категории в течение года и более – 19,3%.
Среди регионов с высокой продолжительностью безработицы лидируют Карачаево-Черкессия, Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Забайкальский край – в этих регионах работу ищут в среднем от 10 до 8 месяцев. Быстро найти работу удается жителям Ленобласти, Москвы, Нижегородской области и Татарстана – от 2,5 до 4 месяцев.
Эксперты отмечают, что реальная доля безработных в России выше, так как в эту категорию официально не включают большое количество сотрудников, которые отправились в неоплачиваемые отпуска, а также по меньшей мере 3,7 миллиона профессионалов, которые не нашли для себя подходящих предложений на рынке труда.
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