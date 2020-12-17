Путин рассказал, как помогает детям и безработным

17 декабря президент России Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию.

Глава государства напомнил, что в связи с ростом безработицы с 4.7% до 6.3% было существенно повышено пособие по безработице. Но самой тяжелой он назвал ситуацию у семей с детьми.

"Выстроена целая программа поддержки семей с детьми. От 0 до 1.5 лет, от 1.5 до 3 лет и от 3 до 7. Для первой группы мы ввели пособие. Если у каждого члена семьи доходы меньше двух прожиточных минимумов, такие семьи имеют право на получение одного ПМ (прожиточного минимума) на каждого ребенка. Сначала было 1.5, затем мы расширилии программу. Для второй группы при тех же условиях мы предоставили право получить эти средства из материнского капитала. Для детей от 3 до 7 лет мы ввели следующее правило - если в семье доход не дотягивает до одного ПМ на каждого члена семьи, мы начали платить 0.5 ПМ на каждого ребенка. Но с 1 января мы будем платить уже по одному ПМ на каждого ребенка. Это такие меры по поддержке отечественных семей. Я уж не говорю про единоразовые выплаты всем детям", - объяснил президент.

В этом году общение с главой государства проходит в формате видео-конференц-связи с элементами прямой линии на фоне эпидемической обстановки. Российский лидер находится в своей резиденции в Ново-Огарево.

