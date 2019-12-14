Названы причины популярности приложений для знакомств у маньяков
Данные о возможной преступной истории пользователя не проверяются в бесплатных приложениях. Именно этот пробел в организации их работы притягивает разного рода маньяков. Об этом сообщает некоммерческая организация ProPublica (США) на основе собственных исследований.
Аналитики отмечают, что 150 случаев сексуального насилия произошли на первом же свидании злоумышленников с пользовательницами бесплатных приложений, предупреждает Газета.ru
Ранее врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН рассказал, что жители больших городов чаще занимаются сексом на первом свидании.
«Секс в мегаполисе, конечно, существенно отличается от сексуальных отношений в маленьких городах, где все на виду. В мегаполисе люди анонимны и, сексуальная революция здесь происходит быстрее, сами люди более раскованные. Это явление имеет место во всех мегаполисах, независимо Россия это или Европа, США», - сказал он.
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