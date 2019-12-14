Названы причины популярности приложений для знакомств у маньяков

Аналитики отмечают, что 150 случаев сексуального насилия произошли на первом же свидании злоумышленников с пользовательницами бесплатных приложений, предупреждает Газета.ru

Ранее врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН рассказал, что жители больших городов чаще занимаются сексом на первом свидании.

«Секс в мегаполисе, конечно, существенно отличается от сексуальных отношений в маленьких городах, где все на виду. В мегаполисе люди анонимны и, сексуальная революция здесь происходит быстрее, сами люди более раскованные. Это явление имеет место во всех мегаполисах, независимо Россия это или Европа, США», - сказал он.

