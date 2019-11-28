Названа доля заканчивающихся сексом свиданий через Tinder

Только у 20% пользователей приложения для знакомств Tinder был секс после свидания. Об этом говорят данные исследования, проведённого Норвежским университетом естественных и технических наук, сообщает NewScientist.

Эксперты провели опрос студентов, которые пользовались приложением и выяснили, что только половина из них ходит на свидания по итогам переписки, а сексом заканчивается встреча лишь у каждого пятого. 80% заявили, что до интима дело после свиданий не доходило.