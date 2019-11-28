Названа доля заканчивающихся сексом свиданий через Tinder
Только у 20% пользователей приложения для знакомств Tinder был секс после свидания. Об этом говорят данные исследования, проведённого Норвежским университетом естественных и технических наук, сообщает NewScientist.
Эксперты провели опрос студентов, которые пользовались приложением и выяснили, что только половина из них ходит на свидания по итогам переписки, а сексом заканчивается встреча лишь у каждого пятого. 80% заявили, что до интима дело после свиданий не доходило.
Исследователи пришли к выводу, что Tinder вряд ли можно считать хорошим способом для знакомств, а также отметили, что репутация программы как приложения для доступного секса также опровергается результатами опроса.
Ранее в эфире НСН врач-сексолог Александр Полеев не поверил в результаты опроса, по которому 55% жителей России допускают секс на первом свидании.
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