Названа доля заканчивающихся сексом свиданий через Tinder

28 ноября 201912:25

Только у 20% пользователей приложения для знакомств Tinder был секс после свидания. Об этом говорят данные исследования, проведённого Норвежским университетом естественных и технических наук, сообщает NewScientist.

Эксперты провели опрос студентов, которые пользовались приложением и выяснили, что только половина из них ходит на свидания по итогам переписки, а сексом заканчивается встреча лишь у каждого пятого. 80% заявили, что до интима дело после свиданий не доходило.

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Исследователи пришли к выводу, что Tinder вряд ли можно считать хорошим способом для знакомств, а также отметили, что репутация программы как приложения для доступного секса также опровергается результатами опроса.

Ранее в эфире НСН врач-сексолог Александр Полеев не поверил в результаты опроса, по которому 55% жителей России допускают секс на первом свидании.

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ФОТО: pixabay.com
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