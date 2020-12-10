Исследование: Витамин С позволяет в три раза снизить смертность от COVID-19

Международная группа ученых на основе анализа более сотни исследований пришла к выводу, что потребление витамина С позволят на 68% снизить вероятность смерти от COVID-19. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nutriens, пишет РИА Новости.

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Согласно ученым, для того, чтобы облегчить течение заболевания, пациентам с коронавирусом необходимо выдавать от 6 до 24 граммов витамина C ежедневно. Уточняется, что организм при борьбе с инфекцией потребляет витамин С в разы быстрее.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире число заражений с начала пандемии превысило 63 миллиона. В частности. более 1,4 миллиона пациентов умерли.

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ФОТО: РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез
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