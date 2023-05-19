Исследование: Черный чай у россиян оказался в 3,5 раза популярнее зеленого
Черный чай в 3,5 раза популярнее у россиян, чем зеленый, выяснил онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет.
В преддверии Международного дня чая, который отмечают 21 мая, специалисты изучили данные по продажам напитка за январь-апрель прошлого и текущего года. Так, черный чай оказался в 3,5 раза популярнее зеленого. При этом покупатели предпочитают чай в пакетиках: его заказы в 3,3 раза выше продаж листового напитка. Самыми популярными вкусами стали бергамот, ягоды и лимон.
Кроме того, среди покупателей онлайн-сервиса остается востребованным чай из трав. За четыре месяца 2023 года его уровень продаж остался неизменным (по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году). Почти каждый третий заказанный чай — травяной с мятой, ромашкой, шиповником или чабрецом. На пятом месте по количеству заказов в онлайн-сервисе оказался чай каркаде.
Кроме того, исследователи выяснили, что покупатели стали в 1,14 раза чаще покупать фруктово-ягодные чаи. Среди наиболее популярных торговых марок в этой категории — фруктовый чай Greenfield Summer Bouquet, пакетированный Milford с шиповником, фруктовый Tess Flame в пакетиках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru