Исследование: треть россиян заявила о росте зарплат с начала 2021 года

Зарплаты трети россиян выросли с начала 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

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В текущем году 84% граждан не сталкивались с задержкой зарплаты. При этом в некоторых сферах доля опрошенных, которым задержали зарплату, значительно выше среднего по стране. Это касается сфер искусства, развлечений, масс-медиа, туризма, общепита, строительства, недвижимости. Реже всего зарплату задерживали госслужащим и специалистам по добыче сырья.

36% опрошенных россиян заявили, что по сравнению с началом 2021 года уровень их заработной платы повысился, у 42% она осталась без изменений. 21% участников исследования заявил о падении ежемесячных доходов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры о дополнительном увеличении или индексации пенсий, зарплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений.

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ФОТО: flickr.com
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