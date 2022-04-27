Исследование: треть россиян заявила о росте зарплат с начала 2021 года

В текущем году 84% граждан не сталкивались с задержкой зарплаты. При этом в некоторых сферах доля опрошенных, которым задержали зарплату, значительно выше среднего по стране. Это касается сфер искусства, развлечений, масс-медиа, туризма, общепита, строительства, недвижимости. Реже всего зарплату задерживали госслужащим и специалистам по добыче сырья.

36% опрошенных россиян заявили, что по сравнению с началом 2021 года уровень их заработной платы повысился, у 42% она осталась без изменений. 21% участников исследования заявил о падении ежемесячных доходов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать меры о дополнительном увеличении или индексации пенсий, зарплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений.

