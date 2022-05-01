Исследование: треть россиян относятся к 1 мая как к дополнительному выходному

1 мая – это День весны и труда для 47% граждан России, говорится в исследовании исследование HeadHunter.

Партии «Яблоко» отказали в проведении шествия в Москве 1 мая

При этом женщины чаще давали такой ответ, чем мужчины (50 и 38 процентов). Еще 33% опрошенных заявили, что относятся к этой дате просто как к дополнительному выходному.

15% опрошенных считают 1 мая праздником всех трудящихся.

Напомним, в мае россиян ждут две короткие рабочие недели и длинные выходные дни, граждане будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая по 10 мая с сохранением заработной платы. Об этом сообщили в Роструде.

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ТЕГИ:ПраздникСоциологические Исследования1 Мая
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