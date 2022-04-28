Роструд напомнил о коротких рабочих неделях и длинных выходных в мае

Там напомнили, что по решению правительства выходной с субботы 1 января был перенесен на вторник 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января — на вторник 10 мая.

Ранее заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков от партии «Новые люди» предложил продлить выходные в мае до 10 дней. По его мнению, праздничные дни с 1 по 10 мая позволят россиянам запастись продуктами на осень.

