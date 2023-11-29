Исследование: Траты россиян на подержанные авто в октябре выросли на 33,7%
Россияне потратили на подержанные автомобили в октябре 518 млрд рублей, сумма выросла на 33,7% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Открытие авто» и агентства «Автостат».
При этом показатель стал на 2,4% ниже, чем в сентябре.
«Финансовая емкость вторичного рынка падает уже второй месяц подряд. За 10 месяцев 2023 года затраты ... на покупку подержанных автомобилей составили 4,84 трлн рублей», — указали эксперты.
Наибольшую долю на рынке занимают автомобили от 10 лет и старше: по итогам октября россияне потратили на них 200,5 млрд рублей (38,7%). Доля более «свежих» авто до 5 лет составила 31,1%, затраты на них — 161 млрд рублей. На машины в возрасте от 5 до 9 лет россияне потратили 156,5 млрд рублей (30,2%).
По данным исследования, в октябре по сравнению с сентябрем уменьшились затраты у всех участников рынка, кроме отечественных брендов. Так, россияне приобрели российских подержанных авто на 41,6 млрд рублей, их доля в финансовой емкости выросла с 7,8% в сентябре до 8%. При этом наибольшие потери зафиксировали у японских марок. В октябре на покупку таких авто россияне потратили 172,5 млрд рублей. Доля «японцев» уменьшилась с 33,7% в первый месяц осени до 33,3%.
Ранее эксперты спрогнозировали, что по итогам года продажи подержанных автомобилей в России могут вырасти до 6,5 млн и на 1 млн превысить показатели 2022 года, пишет «Свободная пресса».
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