«Авто.ру»: Средняя цена на подержанные автомобили в России превысила 2 миллиона

В октябре средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3%, превысив 2 миллиона рублей, рассказали аналитики «Авто.ру».

Отмечается, что больше всего подорожала отечественная Lada (ВАЗ) 2131, цена выросла на 8%, передает «Лента.ру».

Значительно подорожали также Renault Logan и Honda Stepwgn – на 7%.