«Авто.ру»: Средняя цена на подержанные автомобили в России превысила 2 миллиона

В октябре средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3%, превысив 2 миллиона рублей, рассказали аналитики «Авто.ру».

Отмечается, что больше всего подорожала отечественная Lada (ВАЗ) 2131, цена выросла на 8%, передает «Лента.ру».

Значительно подорожали также Renault Logan и Honda Stepwgn – на 7%.

«Славится надежностью!»: «Москвич 6» назвали неравноценным Toyota Camry

Ранее Минпромторг России подготовил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях, в него включили российские и китайские бренды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Так, рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей. Бренд Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend. Бренд УАЗ, модели: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР. Бренд Aurus, модели: Senat, Komendant. Бренд "Москвич", модели: 3, 3е, 6, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЦеныАвтомобиль

Горячие новости

Все новости

партнеры