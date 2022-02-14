Исследование США: Москва стала одним из самых романтичных городов мира
Москва заняла восьмое место в рейтинге The Most Romantic Cities Around the World американской компании WeThrift, став одним из самых романтичных городов в мире. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса экономической политики столицы.
Отмечается, что города оценивались по восьми критериям: количество парков, ресторанов, мест для совместного времяпрепровождения, романтических отелей, достопримечательностей, спа-салонов, количество фото с хештегами города в Instagram, а также число публикаций с изображениями московских закатов.
Столица России в рейтинге соседствует со Стамбулом - он расположился на седьмой строчке, и Дубаем, который занял девятое место.
По данным источника, в ТОП-5 самых романтичных городов мира вошли Барселона, Лондон, Париж, Нью-Йорк и Токио.
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