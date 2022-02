Исследование США: Москва стала одним из самых романтичных городов мира

Москва заняла восьмое место в рейтинге The Most Romantic Cities Around the World американской компании WeThrift, став одним из самых романтичных городов в мире. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса экономической политики столицы.

Отмечается, что города оценивались по восьми критериям: количество парков, ресторанов, мест для совместного времяпрепровождения, романтических отелей, достопримечательностей, спа-салонов, количество фото с хештегами города в Instagram, а также число публикаций с изображениями московских закатов.