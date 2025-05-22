Среди россиян вырос интерес к СССР и Третьяковке

Так, в дни майских праздников свыше 20 тысяч человек посетили открывшуюся в начале мая в Третьяковской галерее масштабную выставку «1418 дней. К 80-летию Великой Победы», посвященную Великой Отечественной войне. В экспозицию включены картины на тему ВОВ, также отдельный раздел посвящен эвакуации во время войны музейных ценностей.

Кроме того, свидетельствует «Читай-город» в январе-марте 2025 года в 1,7 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос объем продаж книг, посвященных советской эпохе. Наибольшей популярностью пользуются «Большая советская экономика» Алексея Сафронова, «Война: мифы СССР, 1939-1945» Владимира Мединского и «СССР. История великой державы» Александра Вдовина.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что более чем у 20% россиян СССР ассоциируется с верой в светлое будущее, стабильностью, спокойствием или уверенностью в завтрашнем дне. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

