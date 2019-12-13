Исследование: Россияне отказываются от мяса в пользу макарон
Россияне стали отдавать предпочтения в еде макаронным изделиям и крупам. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на исследование рациона питания жителей страны.
Эксперты отмечают, что наши соотечественники за пять лет стали чаще питаться кашами и макаронами. Ежедневно такие продукты употребляют в пищу 87,4% опрошенных. Респонденты также заявили, что делают выбор в пользу свежих, отварных и тушеных овощей. Кроме того, россияне всерьез заинтересовались творожными продуктами. Мясные же блюда, напротив, постепенно исчезают из рациона, однако на показатели употребление колбас это никак не повлияло.
Накануне НСН писала, что Росстат зафиксировал более чем у половины россиян предрасположенность к лишнему весу. Как пишет ТАСС, после исследования рациона питания наших соотечественников, проведённого в прошлом году, выявили, что избыточная масса тела есть у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.
Нормальный же вес имеют 34% мужчин и чуть более 38% представительниц прекрасной половины человечества. Также эксперты установили, что общая энергетическая ценность среднесуточного рациона россиян составила около трёх тысяч килокалорий у мужчин и 2 225 килокалории у женщин.
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