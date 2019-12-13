Исследование: Россияне отказываются от мяса в пользу макарон

13 декабря 201917:42

Россияне стали отдавать предпочтения в еде макаронным изделиям и крупам. Об этом сообщает News.ru, ссылаясь на исследование рациона питания жителей страны.

Эксперты отмечают, что наши соотечественники за пять лет стали чаще питаться кашами и макаронами. Ежедневно такие продукты употребляют в пищу 87,4% опрошенных. Респонденты также заявили, что делают выбор в пользу свежих, отварных и тушеных овощей. Кроме того, россияне всерьез заинтересовались творожными продуктами. Мясные же блюда, напротив, постепенно исчезают из рациона, однако на показатели употребление колбас это никак не повлияло.

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Накануне НСН писала, что Росстат зафиксировал более чем у половины россиян предрасположенность к лишнему весу. Как пишет ТАСС, после исследования рациона питания наших соотечественников, проведённого в прошлом году, выявили, что избыточная масса тела есть у 46,9% мужчин и 34,7% женщин.

Нормальный же вес имеют 34% мужчин и чуть более 38% представительниц прекрасной половины человечества. Также эксперты установили, что общая энергетическая ценность среднесуточного рациона россиян составила около трёх тысяч килокалорий у мужчин и 2 225 килокалории у женщин.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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