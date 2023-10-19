Исследование: Россияне начинают считать себя старыми в среднем в 70,7 года
Россияне полагают, что возраст наступления старости составляет в среднем 70,7 года, выяснили исследователи из МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Статья ученых «Порог наступления старости: объективные признаки и субъективное восприятие» опубликована в журнале «Народонаселение», передает РБК.
В середине прошлого года специалисты провели опрос среди 1,2 тысяч граждан разных возрастов, семейного положения и уровня дохода из 65 российских регионов. Респондентам задавали вопросы, в каком возрасте наступает старость и насколько опрошенные согласны с определением себя как молодого либо пожилого человека.
Как выяснилось, в среднем россияне считают, что у мужчин старость наступает в 69,4 года, у женщин — в 68 лет. При этом участвовавшие в опросе женщины определяли наступление пожилого возраста в 71,8 года, в то время как мужчины говорили об уровне 69,3 года.
Исследование выявило, что полностью довольные своим здоровьем респонденты откладывают старость на семь-восемь лет. Кроме того, молодежь ожидает прихода старости в более раннем возрасте, чем пожилые люди: так, респонденты 18–29 лет считают, что она наступает в 65,8 года, опрошенные старше 60 лет — в 74,4 года.
Между тем сервис «Работа.ру» в ходе опроса выяснил, что 31% россиян хотели бы сократить количество рабочих часов в неделю и потратить свободное время на личную жизнь, пишет RT. Примерно столько же — 30 и 29 процентов — опрошенных рассказали о желании уменьшить количество рабочих задач и перейти на удаленку либо гибридный формат, отмечает телеканал «360».
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