РБК: 45% россиян хотели бы накопить на безбедную старость
2 октября 202310:37
Порядка 45% россиян хотели бы перед пенсией накопить на безбедную старость, передает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру» и «СберНПФ».
Еще четверть россиян планируют перед выходом на пенсию построить дом или купить квартиру. Еще 22% респондентов хотят перед пенсией освоить новое хобби.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что многие россияне ошибочно считают, что выход на пенсию происходит в «автоматическом» режиме, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru