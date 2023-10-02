РБК: 45% россиян хотели бы накопить на безбедную старость

Порядка 45% россиян хотели бы перед пенсией накопить на безбедную старость, передает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы «Работа.ру» и «СберНПФ».

Минтруд: средний размер пенсии по старости превысит 23 тысячи рублей

Еще четверть россиян планируют перед выходом на пенсию построить дом или купить квартиру. Еще 22% респондентов хотят перед пенсией освоить новое хобби.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что многие россияне ошибочно считают, что выход на пенсию происходит в «автоматическом» режиме, напоминает RT.

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ФОТО: mos.ru
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