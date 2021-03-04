Исследование: россияне готовы работать на иностранные компании

Около половины граждан России готовы уехать из страны из-за работы, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование BCG.

Из 17 тысяч опрошенных россиян покинуть страну ради работы готовы 47%. В 2014 и 2018 году в мире число желающих переехать за границу ради заработка составляло 64% и 57% соответственно.

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Как сообщил представитель BCG Россия и СНГ Владислав Бутенко, развитие форматов удаленной работы открывает новые горизонты для трудоустройства даже в самой непростой ситуации. Как показало исследование, 59% граждан России готовы к работе на иностранную компанию без переезда.

Тем временем, Канада возглавила рейтинг самых привлекательных стран для трудовых мигрантов.

В десятку самых привлекательных для миграции стран, по мнению 140 тысяч респондентов, вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция и Новая Зеландия. Испания и Италия выпали из рейтинга по причине высокой заболеваемости коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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