Канаду назвали самой привлекательной страной для трудовой миграции

Канада возглавила рейтинг самых привлекательных стран для трудовых мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование BCG и The Network "Анализ глобального рынка талантов – физического и виртуального".

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Отмечается. что североамериканская страна сместила с этой позиции США. Кроме того, в рейтинг попали страны, которые успешнее других справляются с пандемией коронавируса.

В десятку самых привлекательных для миграции стран, по мнению 140 тысяч респондентов, вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция и Новая Зеландия. Испания и Италия выпали из рейтинга по причине высокой заболеваемости коронавирусом.

Авторы исследования считают, что пандемия повлияла на отношение людей к трудовой миграции. Заинтересованность в переезде ради работы стала снижаться.

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