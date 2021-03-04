Канаду назвали самой привлекательной страной для трудовой миграции

Отмечается. что североамериканская страна сместила с этой позиции США. Кроме того, в рейтинг попали страны, которые успешнее других справляются с пандемией коронавируса.

В десятку самых привлекательных для миграции стран, по мнению 140 тысяч респондентов, вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция и Новая Зеландия. Испания и Италия выпали из рейтинга по причине высокой заболеваемости коронавирусом.

Авторы исследования считают, что пандемия повлияла на отношение людей к трудовой миграции. Заинтересованность в переезде ради работы стала снижаться.

