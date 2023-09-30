Исследование: Подъем по лестнице и мытье полов снижают риск инсульта
Ученые из Сиднейского университета выяснили, что короткие периоды интенсивной физической активности — например, мытье полов и подъем по лестнице — существенно снижают риск инсультов и инфарктов. Результаты исследования опубликовал журнал The Lancet Public Health.
В рамках исследования ученые отслеживали физическую активность у более чем 25 тысяч добровольцев в возрасте от 42 до 78 лет. Анализ полученных данных показал, что около 97% случайной физической активности приходилось на короткие периоды продолжительностью менее 10 минут.
Ученые пришли к выводу, что именно наличие таких всплесков активности сопряжено с резким снижением риска инфаркта и инсульта. Вместе с тем значительно больше пользы участникам исследования приносили последовательные движения в течение одной-трех минут.
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