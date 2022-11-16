Исследование: Почти треть россиян согласна на «серые» зарплаты при их двукратном повышении

По результатам опроса, на такие условия согласны 37% респондентов. При этом 31% россиян не готовы перейти на неофициальные выплаты даже при условии, что зарплаты повысят.

Исследователи выяснили, что 72% опрошенных получают зарплаты полностью официально, 19% — по «серой» схеме, когда работодатель выдает часть зарплаты «в конверте». Доход от трудовой деятельности официально не оформлен у 9% респондентов.

Чаще всего «серые зарплаты» встречаются в ретейле и торговле (22%), строительном секторе (21%), охране и безопасности (18%). Далее в рейтинге по этому показателю с определенным отставанием расположились такие отрасли российского рынка труда, как бухгалтерия (7%), а также культура и развлечения (6%).

При этом зарплаты «в конверте» чаще всего получают работники индустрии красоты (22%), общественного питания (20%), сферы культуры и развлечений (19%), бытовых услуг (16%).

Между тем доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец предупредила россиян о возможном повышении зарплат с 1 января в связи с увеличением нижнего порога оплаты труда. Изменения могут коснуться работников, чей доход зависит от МРОТ, отмечает телеканал «360».

