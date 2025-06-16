Эксперт Семенов: Большинство ракет и баз Ирана уцелели после ударов Израиля

Иран использовал муляжи вместо реальных позиций ПВО и пусковых установок, благодаря чему сумел ввести в заблуждение израильскую разведку. Об этом сайту aif.ru заявил специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.

Названы условия полной капитуляции Ирана в конфликте с Израилем

По его словам, в результате Израиль дезинформировал как европейских лидеров, так и президента США Дональда Трампа.

«Ответные удары начали заставлять всех пересматривать позицию. Ирану удалось сохранить потенциал баллистических ракет и вооружения», - подчеркнул эксперт.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили об уничтожении трети иранских установок для запуска ракет класса «земля-земля», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
ТЕГИ:Ракетный УдарАвиаударИранИзраиль

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