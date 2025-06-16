В России допустили, что Иран может перекрыть Ормузский пролив

По его мнению, это помогло бы Тегерану «надавить на европейских потребителей СПГ и нефти из Персидского залива».

«В этом случае... при затягивании конфликта вся мировая экономика будет находиться под сильным ударом», — указал эксперт.

Балмасов добавил, что у Ирана в настоящий момент мало возможностей для маневров, поэтому он медлит с ответом.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США потворствует агрессии Израиля в нарушение международного права, сообщает «Свободная пресса».