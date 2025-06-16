В России допустили, что Иран может перекрыть Ормузский пролив
Наиболее продуктивным ответом Ирана на израильские атаки стало бы перекрытие Ормузского пролива. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.
По его мнению, это помогло бы Тегерану «надавить на европейских потребителей СПГ и нефти из Персидского залива».
«В этом случае... при затягивании конфликта вся мировая экономика будет находиться под сильным ударом», — указал эксперт.
Балмасов добавил, что у Ирана в настоящий момент мало возможностей для маневров, поэтому он медлит с ответом.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США потворствует агрессии Израиля в нарушение международного права, сообщает «Свободная пресса».
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