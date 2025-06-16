СМИ: В Иране задержали пятерых связных «Моссада» с дронами и взрывчаткой

Силы безопасности Ирана задержали пятерых человек, подозреваемых в связях с израильской разведкой «Моссад» и перевозке дронов, начиненных взрывчаткой. Об этом сообщает иранский Press TV. По данным телеканала, операция прошла в провинции Лурестан на западе страны.

Сотрудники иранских спецслужб перехватили два грузовых автомобиля, в которых находились беспилотники и взрывчатые вещества. Предполагается, что техника предназначалась для проведения атак на территории Ирана.

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Агентство YJC со ссылкой на заместителя губернатора Лурестана уточнило, что задержанные, по предварительным сведениям, являются иностранцами. В сообщении телеканала говорится, что дроны-камикадзе планировалось использовать для нападений на гражданские объекты.

Инцидент произошел на фоне продолжающегося противостояния между Израилем и Ираном. Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, обвинив его в разработке скрытой ядерной программы. Целями ударов стали объекты ядерной инфраструктуры, военные командные пункты, а также ракетные и авиационные базы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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