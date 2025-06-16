СМИ: В Иране задержали пятерых связных «Моссада» с дронами и взрывчаткой

Силы безопасности Ирана задержали пятерых человек, подозреваемых в связях с израильской разведкой «Моссад» и перевозке дронов, начиненных взрывчаткой. Об этом сообщает иранский Press TV. По данным телеканала, операция прошла в провинции Лурестан на западе страны.

Сотрудники иранских спецслужб перехватили два грузовых автомобиля, в которых находились беспилотники и взрывчатые вещества. Предполагается, что техника предназначалась для проведения атак на территории Ирана.