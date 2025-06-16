В Госдуме предложили увеличивать маткапитал за каждого следующего ребенка

В документе, который размещён в базе данных нижней палаты парламента, говорится, что за рождение каждого последующего ребёнка (третьего, четвёртого и так далее) следует повторно выплачивать маткапитал, увеличивая сумму на 25% по сравнению спредыдущей выплатой.

В частности, при маткапитале в 690 266 рублей при рождении первого ребёнка, за рождение второго он увеличится до 862 728,5 в дополнение к первой выплате, а при рождении третьего ребёнка составит миллион 078 тысяч 410,5 рублей.

«Представляется, что данный законопроект значительно увеличит прирост рождений вторых детей в обозримой перспективе 2027-2030 годов, и позволит сохранить существующий тренд на увеличение рождений третьих и четвёртых детей», - указано в пояснительной записке.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить маткапитал на 1 млн рублей при рождении первого ребенка до достижения женщиной возраста 24 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

