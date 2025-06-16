В Госдуме предложили увеличивать маткапитал за каждого следующего ребенка
Концепцию предоставления материнского капитала в РФ предложили изменить. Соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму направила глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
В документе, который размещён в базе данных нижней палаты парламента, говорится, что за рождение каждого последующего ребёнка (третьего, четвёртого и так далее) следует повторно выплачивать маткапитал, увеличивая сумму на 25% по сравнению спредыдущей выплатой.
В частности, при маткапитале в 690 266 рублей при рождении первого ребёнка, за рождение второго он увеличится до 862 728,5 в дополнение к первой выплате, а при рождении третьего ребёнка составит миллион 078 тысяч 410,5 рублей.
«Представляется, что данный законопроект значительно увеличит прирост рождений вторых детей в обозримой перспективе 2027-2030 годов, и позволит сохранить существующий тренд на увеличение рождений третьих и четвёртых детей», - указано в пояснительной записке.
Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила увеличить маткапитал на 1 млн рублей при рождении первого ребенка до достижения женщиной возраста 24 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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