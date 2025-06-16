МВД опровергло информацию о разработке нового дизайна паспорта РФ

Распространяемая в СМИ и Telegram-каналах информация о якобы новом дизайне паспорта гражданина России не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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По её словам, ни министерство, ни какие-либо другие федеральные органы исполнительной власти, не разрабатывали новый вид российского паспорта взамен действующего.

«Законодательных инициатив по указанной тематике в МВД России не поступало», - написала Волк в своём Telegram-канале.

Она добавила, что в настоящее время прорабатываются вопросы «совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты».

Ранее в МВД заявили, что за незаконное изъятие паспорта гражданина РФ предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 рублей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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