МВД опровергло информацию о разработке нового дизайна паспорта РФ

По её словам, ни министерство, ни какие-либо другие федеральные органы исполнительной власти, не разрабатывали новый вид российского паспорта взамен действующего.

«Законодательных инициатив по указанной тематике в МВД России не поступало», - написала Волк в своём Telegram-канале.

Она добавила, что в настоящее время прорабатываются вопросы «совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты».

Ранее в МВД заявили, что за незаконное изъятие паспорта гражданина РФ предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 рублей, сообщает RT.

