МВД опровергло информацию о разработке нового дизайна паспорта РФ
Распространяемая в СМИ и Telegram-каналах информация о якобы новом дизайне паспорта гражданина России не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, ни министерство, ни какие-либо другие федеральные органы исполнительной власти, не разрабатывали новый вид российского паспорта взамен действующего.
«Законодательных инициатив по указанной тематике в МВД России не поступало», - написала Волк в своём Telegram-канале.
Она добавила, что в настоящее время прорабатываются вопросы «совершенствования форм-фактора паспорта и усиления степени его защиты».
Ранее в МВД заявили, что за незаконное изъятие паспорта гражданина РФ предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 рублей, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД опровергло информацию о разработке нового дизайна паспорта РФ
- Британовед Газарян объяснил, чем грозит России смена главы MI6
- Эксперт Семенов: Большинство ракет и баз Ирана уцелели после ударов Израиля
- Власти Латвии запретили Прилучному и Андреевой въезд в страну
- Орландо Блум заявил, что готов вернуться к фильмам «Пираты Карибского моря»
- Захарова: США отменили консультации с РФ по нормализации работы посольств
- Создатель группы «Мираж» выиграл суд против певицы Суханкиной
- Регионы получат от правительства около 70 млрд рублей на очистные сооружения
- Туристы из РФ не стали прерывать отпуск в Израиле и Иране из-за конфликта стран
- СВР: Украинцы и британцы готовят провокации в Балтийском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru