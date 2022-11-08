Путин заявил, что зарплаты должны опережать рост цен

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы реального роста зарплат в стране пока отстают от роста цен, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назвал самой главной задачей здоровье и благополучие россиян

На совещании по вопросам поддержки доходов семей с детьми он отметил, что ситуация должна меняться к лучшему, и выразил надежду, что ситуация «будет меняться к лучшему».

«Зарплаты должны опережать рост цен, рассчитываем, что по мере снижения инфляции картина с доходами будет меняться к лучшему», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что поддержка военнослужащих — святая обязанность всех уровней власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ДоходыРоссиянеЗарплатаВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры