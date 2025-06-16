Гладков: Система РЭБ для защиты приграничных районов появилась на «Авито»
Одна из систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая предназначалась для защиты приграничных районов Белгородской области, была обнаружена на сайте объявлений «Авито». Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
На оперативном совещании областного правительства он не исключил, что информация на платформе появилась с целью дискредитации муниципальных властей, допустив также, что отдельные лица просто решили нажиться в сложной ситуации.
Гладков указал, что проверить и «посмотреть все единицы изделий РЭБ» должен министр цифрового развития области Сергей Четвериков.
«Мне нужно визуальное подтверждение всех единиц, где они находятся. Потом уже будем разбираться персонально», - заключил губернатор.
В «Авито» добавили, что объявления о продаже РЭБ в Белгородской области направлены на дополнительную проверку.
Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области станции РЭБ будут установлены на школьные автобусы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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