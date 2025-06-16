Гладков: Система РЭБ для защиты приграничных районов появилась на «Авито»

На оперативном совещании областного правительства он не исключил, что информация на платформе появилась с целью дискредитации муниципальных властей, допустив также, что отдельные лица просто решили нажиться в сложной ситуации.

Гладков указал, что проверить и «посмотреть все единицы изделий РЭБ» должен министр цифрового развития области Сергей Четвериков.

«Мне нужно визуальное подтверждение всех единиц, где они находятся. Потом уже будем разбираться персонально», - заключил губернатор.

В «Авито» добавили, что объявления о продаже РЭБ в Белгородской области направлены на дополнительную проверку.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области станции РЭБ будут установлены на школьные автобусы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».