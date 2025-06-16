Мирный житель погиб в Шебекино во время обстрела ВСУ

По его словам, один из снарядов попал в коммерческий объект. В результате был ранен мужчина, который скончался до приезда бригады скорой помощи.

«Выражаю глубочайшие соболезнования всем его родным и близким», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской области умер пострадавший после атаки БПЛА двухлетний ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».