Мирный житель погиб в Шебекино во время обстрела ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли город Шебекино. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, один из снарядов попал в коммерческий объект. В результате был ранен мужчина, который скончался до приезда бригады скорой помощи.

«Выражаю глубочайшие соболезнования всем его родным и близким», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской области умер пострадавший после атаки БПЛА двухлетний ребёнок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ПогибшиеСпецоперацияБелгородская областьШебекино

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