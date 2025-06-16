Путин посмертно наградил погибших в ДТП сотрудниц белгородской скорой помощи
Сотрудницы белгородской скорой помощи Ольга Любимова и Марина Паровышник, погибшие в ДТП, были посмертно награждены орденами Пирогова. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе говорится, что глава государства наградил их «за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях».
Резонансное ДТП произошло в Белгороде ночью 7 февраля. По данным полиции, внедорожник BMW X7 проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в машину скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
После удара иномарка, которой управлял детский тренер по ММА, протащила автомобиль медиков. В итоге транспортные средства наехали на опору ЛЭП и стену здания. Любимова и Паровышник погибли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru