Путин посмертно наградил погибших в ДТП сотрудниц белгородской скорой помощи

В документе говорится, что глава государства наградил их «за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях».

Резонансное ДТП произошло в Белгороде ночью 7 февраля. По данным полиции, внедорожник BMW X7 проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в машину скорой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

После удара иномарка, которой управлял детский тренер по ММА, протащила автомобиль медиков. В итоге транспортные средства наехали на опору ЛЭП и стену здания. Любимова и Паровышник погибли.

