Британовед Газарян объяснил, чем грозит России смена главы MI6
После смены главы британской разведки MI6 Великобритания станет более активно вести деятельность против России. Об этом NEWS.ru заявил политолог-британовед Мовсес Газарян.
По его словам, речь идёт, в том числе, о более интенсивной поддержке Украины и её антироссийских «информационно-политических, диверсионных и прочих» операций.
«Однозначно Лондон станет более активно вести деятельность... против Москвы», - сказал Газарян.
Ранее британскую внешнюю разведывательную секретную службу MI6 возглавила Блейз Метревели, ставшая первой женщиной на этом посту, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru