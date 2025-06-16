Британовед Газарян объяснил, чем грозит России смена главы MI6

По его словам, речь идёт, в том числе, о более интенсивной поддержке Украины и её антироссийских «информационно-политических, диверсионных и прочих» операций.

«Однозначно Лондон станет более активно вести деятельность... против Москвы», - сказал Газарян.

Ранее британскую внешнюю разведывательную секретную службу MI6 возглавила Блейз Метревели, ставшая первой женщиной на этом посту, сообщает «Свободная пресса».

