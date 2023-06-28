Исследование: около половины россиян не готовы отказаться от фастфуда

Каждый пятый употребляет фастфуд хотя бы раз в неделю, а 39% уверены, что отнести его к вредным привычкам можно лишь в том случае, если человек регулярно им питается. Половина граждан не придерживается никаких диет.

10% выступили за правильное питание, 7,9% едят все, но устраивают разгрузочные дни, 6% - не ограничивают себя ни в чем.

Каждый третий опрошенный не считает фастфуд вредной привычкой. 28% уверены, что фастфуд вреден независимо от периодичности потребления.

Напомним, продажи шаурмы в России выросли в 2–3 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

