Исследование: около половины россиян не готовы отказаться от фастфуда
44% россиян испытывают удовольствие от фастфуда и не готовы отказаться от него, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Альфастрахования».
Каждый пятый употребляет фастфуд хотя бы раз в неделю, а 39% уверены, что отнести его к вредным привычкам можно лишь в том случае, если человек регулярно им питается. Половина граждан не придерживается никаких диет.
10% выступили за правильное питание, 7,9% едят все, но устраивают разгрузочные дни, 6% - не ограничивают себя ни в чем.
Каждый третий опрошенный не считает фастфуд вредной привычкой. 28% уверены, что фастфуд вреден независимо от периодичности потребления.
Напомним, продажи шаурмы в России выросли в 2–3 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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