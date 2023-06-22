СМИ: Продажи шаурмы в России выросли в 2–3 раза

По данным издания, у ряда игроков продажи шаурмы выросли на 100–200%. В частности, за пять месяцев 2023 года продажи блюда у компании «Перекресток» составили 590 тысяч штук. Этот показатель почти в 2,5 раза выше данных за аналогичный период 2022-го. Схожие результаты зафиксировали другие участники рынка.

Популярность шаурмы связана в том числе с ростом цен на другой фастфуд – пиццу, суши и роллы. Так, спрос на готовые роллы стал ниже на 17%.

По данным «Платформы ОФД», шаурма продемонстрировала наибольший рост продаж в натуральном выражении среди фастфуда. В первые три месяца года это блюдо покупали на 9% чаще, при этом число покупок пиццы выросло на 4%, роллов — на 5%.

Между тем диетолог Марият Мухина предупредила о риске отравиться шаурмой, купленной на открытых площадках. Эксперт рекомендовала убедиться, что торговая точка лицензирована, а ее сотрудники имеют медицинскую книжку, пишет RT.

