Фастфуд по вреду здоровью могут приравнять к курению

Ученые Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии сравнили пристрастие к фастфуду и сладостям с зависимостью от табака. Российские медики согласны с зарубежными коллегами в том, что вредная пища вызывает привыкание, как и курение, на уровне биохимии, пишут «Известия».

Названы самые безопасные виды фастфуда

По данным журнала Addiction («аддикция, зависимость») в последние 50 лет на рынке продовольствия преобладают продукты с высокой степенью переработки и содержания рафинированных углеводов и жиров: шоколад, мороженое, пицца, печенье. По мнению ученых такие товары быстро действуют на систему вознаграждения головного мозга. У человека формируется пищевая зависимость. При этом потребители становятся не способны уменьшить потребление вредных продуктов даже под угрозой развития серьезных заболеваний, как диабет или болезни сердца и сосудов.

Врач-превентолог-гастроэнтеролог Яна Прудникова объяснила механизм формирования пищевой зависимости.

«Организму гораздо проще получить энергию из быстрого простого сахара, чем перерабатывать и ферментировать овощи и фрукты. А сложные жиры из кисломолочных продуктов, мяса, яиц или орехов медленнее усваиваются, чем простые жиры, которые содержатся в наггетсах и жареной картошке либо в сладком печенье и шоколаде», — пояснила специалист.

Она предупредила об опасности ежедневного употребления продуктов глубокой переработки в больших порциях.

По словам врача-психиатра, нарколога клиники Маршака Леонардо Гевары, американские ученые ведут речь о так называемом психогенном (компульсивном) переедании.

«Увлечение продуктами высокой степени обработки действительно в чем-то можно уподобить табакокурению — оба явления социально приемлемы, но при этом вызывают привыкание и проблемы со здоровьем», — подчеркивает.

С учетом просматривающейся аналогии с формированием вредных привычек медики рекомендуют людям, зависимым от вредной пищи посещать групповую терапию.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ЗдоровьеПитаниеФастфуд
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