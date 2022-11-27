Фастфуд по вреду здоровью могут приравнять к курению
Ученые Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии сравнили пристрастие к фастфуду и сладостям с зависимостью от табака. Российские медики согласны с зарубежными коллегами в том, что вредная пища вызывает привыкание, как и курение, на уровне биохимии, пишут «Известия».
По данным журнала Addiction («аддикция, зависимость») в последние 50 лет на рынке продовольствия преобладают продукты с высокой степенью переработки и содержания рафинированных углеводов и жиров: шоколад, мороженое, пицца, печенье. По мнению ученых такие товары быстро действуют на систему вознаграждения головного мозга. У человека формируется пищевая зависимость. При этом потребители становятся не способны уменьшить потребление вредных продуктов даже под угрозой развития серьезных заболеваний, как диабет или болезни сердца и сосудов.
Врач-превентолог-гастроэнтеролог Яна Прудникова объяснила механизм формирования пищевой зависимости.
«Организму гораздо проще получить энергию из быстрого простого сахара, чем перерабатывать и ферментировать овощи и фрукты. А сложные жиры из кисломолочных продуктов, мяса, яиц или орехов медленнее усваиваются, чем простые жиры, которые содержатся в наггетсах и жареной картошке либо в сладком печенье и шоколаде», — пояснила специалист.
Она предупредила об опасности ежедневного употребления продуктов глубокой переработки в больших порциях.
По словам врача-психиатра, нарколога клиники Маршака Леонардо Гевары, американские ученые ведут речь о так называемом психогенном (компульсивном) переедании.
«Увлечение продуктами высокой степени обработки действительно в чем-то можно уподобить табакокурению — оба явления социально приемлемы, но при этом вызывают привыкание и проблемы со здоровьем», — подчеркивает.
С учетом просматривающейся аналогии с формированием вредных привычек медики рекомендуют людям, зависимым от вредной пищи посещать групповую терапию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 918 / сут.
Умерли
392 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 174 / сут.
- Болельщики устроили массовую драку на матче «Зенит» — «Спартак»
- «Желтый» уровень террористической опасности в Севастополе продлили на две недели
- В Краснодаре коло 7 тысяч горожан остались без горячей воды в результате аварии
- Александр Жуков может заменить Кудрина на посту главы Счетной палаты
- Минобороны РФ: Военные РФ уничтожили более 100 наемников «Иностранного легиона» на Донбассе
- Кадыров опубликовал видео об отправке добровольцев в зону спецоперации
- После обстрела в белгородском городе Шебекино нет света и воды
- Российские разведчики посадили украинский дрон на краснолиманском направлении
- Песков напомнил об отказе поставок российской нефти установившим потолок цен странам
- Захарова резко парировала вопрос депутата Сейма Латвии о русской нации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru