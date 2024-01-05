Исследование: кофе поможет замедлить процесс старения и улучшить память

Исследователи из японского Университета Цукубы изучили влияние тригонеллина — натурального соединения, который содержится в кофейных зернах, пажитнике и японской редьке. Эксперимент длился 30 дней, в ходе него мышам регулярно давали это вещество.

Спустя несколько недель специалисты отметили у грызунов улучшение когнитивных функций: они показали рост способностей к запоминанию.

Ранее американские ученые из Университета Брауна и больницы Батлера в штате Род-Айленд выяснили, что кофеин влияет на нейропластичность мозга человека, отмечает «Радиоточка НСН».

