«Не время и не место». Матвиенко высказалась против пышных празднеств на Новый год
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сейчас не время и не место для пышных новогодних празднеств, сообщает ТАСС.
По её словам, людям не нужно ничего диктовать, а также что-либо отменять, так как практически все субъекты самостоятельно приняли решение.
«Ну как без селёдки под шубой, оливье, «Иронии судьбы, как бы уже не Новый год. Всё это будет, но не время и не место устраивать пышные празднества с салютами, фейерверками. Когда-то будут и салюты», - подчеркнула спикер.
Она добавила, что «дети должны всегда верить в чудо», поэтому новогодние ёлки, а также детские утренники и праздники обязательно должны проводиться.
Ранее в ГУ МЧС России по Московской области заявили, что в регионе были подготовлены около 200 площадок для запуска фейерверков, пишут «Известия».
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