Средний чек: Сколько россияне тратят на канцтовары к школе

В компании отметили, что средняя цена на товары школьной категории в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась, а средний чек по сети составил 1900 рублей. Кроме того, средний чек на самые популярные товары, включая рюкзак, канцтовары и тетради, составляет 3800 рублей.

По словам директора категории канцелярских групп товаров сети «Читай-город» Ольги Утешевой, уход иностранных брендов никак не повлиял на ассортимент школьных товаров в магазинах. В топ продаж 2023 года попали товары марок Erich Krause, MunHwa и GoodMark. Отмечается, что в этом году доля собственного производства в сети выросла на 20%.