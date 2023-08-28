Средний чек: Сколько россияне тратят на канцтовары к школе
Средний чек на школьную корзину канцелярских товаров в этом году составил 1900 рублей и практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сказали НСН в «Читай-городе».
Минимальная закупка канцтоваров к учебному году для ребенка составляет 1500 рублей, рассказали НСН в сети книжных магазинов «Читай-город».
В компании отметили, что средняя цена на товары школьной категории в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась, а средний чек по сети составил 1900 рублей. Кроме того, средний чек на самые популярные товары, включая рюкзак, канцтовары и тетради, составляет 3800 рублей.
По словам директора категории канцелярских групп товаров сети «Читай-город» Ольги Утешевой, уход иностранных брендов никак не повлиял на ассортимент школьных товаров в магазинах. В топ продаж 2023 года попали товары марок Erich Krause, MunHwa и GoodMark. Отмечается, что в этом году доля собственного производства в сети выросла на 20%.
«Если говорить об иностранных брендах, на весь рынок канцелярии приходится 10-15% компаний, которые ушли с российского рынка. Остались такие крупные бренды как KOH-I-NOOR (Чехия) и Maped (Франция). Рост курсов и трудности в логистической цепочке повлияли на стоимость и спрос на некоторые европейские товары. Так, продажи Parker снизились на 30%, Faber Castell – на 40%. Европейских товаров не стало меньше, их заместили товары других брендов», - отметила собеседница НСН.
Ранее председатель комитета «Союзлегпрома» по вопросам производства и реализации школьной формы Владимир Богомолов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость школьной формы составляет около четверти всех расходов на сбор ребенка в школу.
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