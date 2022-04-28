Лицензии на теле- и радиовещание в РФ могут стать бессрочными

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предлагает сделать бессрочными лицензии на теле- и радиовещание. Ведомство разработало соответствующий законопроект поправок в закон «О средствах массовой информации».

Документ появился на портале проектов нормативных актов. Кроме того, законопроект конкретизирует список данных, которые необходимо указывать в заявлении на получение лицензии. На сегодня разрешение на теле- и радиовещание действует в течении 10 лет, если меньший срок не обозначен в заявлении о её предоставлении.

Как поясняется в сопроводительной записке, инициатива разработана в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов разрешительной деятельности, в том числе лицензирования. Он был запущен в августе 2021 года, с тех пор оформить лицензии или разрешения на те, или иные виды деятельности стало возможным через портал государственных услуг.

