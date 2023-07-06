Исследование: деньги важны для любви в книгах всех времен
Исследование любовных романов разных времен показало, что деньги, судя по частоте их упоминаний в произведениях, важны для любви.
Всемирный день поцелуев ежегодно проводится энтузиастами в более чем 60 странах мира 6 июля. К такому празднику аналитики книжного сервиса «Букмейт» провели исследование 4500 книг: от «Метели» Александра Пушкина до «Пятидесяти оттенков серого» Э.Л. Джеймса.
Согласно результатам исследования, сцены поцелуя чаще всего встречается в конце современных романов, а секса, наоборот, к концу повествования становится меньше.
Вдобавок, в годами сменились самые популярные предметы в любовных романах. Таким образом, письмо и книга уступили место машине и телефону, передает «Радиоточка НСН».
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