СМИ: Пхеньян запустил баллистическую ракету
26 июня 202400:36
Северная Корея запустила баллистическую ракету, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
Она полетела в сторону Японского моря. Другие подробности не приводятся.
Ранее президент России Владимир Путин допустил поставки оружия в КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru