СМИ: Пхеньян запустил баллистическую ракету

Северная Корея запустила баллистическую ракету, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

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Она полетела в сторону Японского моря. Другие подробности не приводятся.

Ранее президент России Владимир Путин допустил поставки оружия в КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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